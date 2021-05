NS: Geen treinen vanwege grote landelijke storing

Vanwege een grote landelijke storing aan een telefoniesysteem rijden er in ieder geval tot maandagmiddag 16.00 uur geen treinen. Dit meldt NS maandagmiddag.

Storing telefoniesysteem

'De storing heeft gevolgen voor de bediening van seinen en wissels. Het treinverkeer in grote delen van het land wordt daardoor stilgelegd', meldt NS. Tot 16.00 uur zullen alle treinen van NS waarschijnlijk niet kunnen rijden.

Regionaal wel treinen

Veel treinen van de regionale vervoerders zullen waarschijnlijk wel kunnen blijven rijden. Op dit moment is duidelijk dat Arriva geen treinen laat rijden tussen Nijmegen en Roermond. NS kan op dit moment nog niet zeggen wanneer de treinen weer volgens de normale diensregeling rijden. 'NS en ProRail is er alles aan gelegen om deze storing zo snel mogelijk te verhelpen voor de reiziger. Hoe lang dit zal duren is nu nog onzeker', aldus NS