Twee lichamen gevonden in Apeldoornse woning

De politie in Apeldoorn reageerde donderdagochtend op een melding van een gaslucht. In een woning werden twee lichamen aantroffen.

In de woning aan de Houttuinen-Noord is direct een onderzoek gestart naar de identiteit van de slachtoffers en hoe deze om het leven zijn gekomen. Een woordvoerder van de politie laat weten dat dit allemaal nog onduidelijk is.

Ook om de woning en een buurtonderzoek zal worden gedaan door de politie.