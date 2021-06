Waarde van je huis vergroten? Overweeg deze 5 verbouwingen

Dakkapel

Het laten plaatsen van een dakkapel is één van de meest uitgevoerde verbouwingen. Niet zo gek, want het kan echt voor een flinke verbetering van een ruimte zorgen; een zolderverdieping met een schuin dak kan op deze manier bijvoorbeeld veel ruimte erbij krijgen. Wanneer je besluit dat je een dakkapel wil, moet je er wel rekening mee houden dat je waarschijnlijk een vergunning nodig hebt. Daarbij is het verstandig om een professional alles te laten opmeten; nauwkeurigheid is namelijk erg belangrijk bij het plaatsen van een dakkapel. Laat je dan ook adviseren over de verschillende mogelijkheden op het gebied van materiaal; zo heb je bijvoorbeeld dakkapellen van hout of van kunststof. Het is misschien even een investering, maar de kans is groot dat je dit wel terugverdient, omdat een dakkapel de waarde van je huis waarschijnlijk flink verhoogt.

Uitbouw

Je kunt ook voor een uitbouw kiezen; je zou bijvoorbeeld een stuk aan de benedenverdieping kunnen bijtrekken of een bijkeuken laten plaatsen. Bij een uitbouw komen vaak hoge kosten kijken, maar deze zou je eventueel kunnen financieren door je hypotheek te verhogen. Vraag dan hypotheekadvies aan en kijk wat voor jou de mogelijkheden zijn. Ook moet je je afvragen of een uitbouw in het geval van jouw woning een goed idee is. Je vergroot je woonoppervlak, maar waarschijnlijk zul je een deel van je tuin moeten inleveren. Als dit het geval is zou je ook een tuinkamer kunnen overwegen; in dit geval creëer je een extra kamer die gemaakt is van glas, zo blijft de ruimte wel onderdeel van je tuin.

Nieuwe badkamer

Een nieuwe badkamer is een vaak uitgevoerde verbouwing; je wilt natuurlijk genieten van optimale sanitaire voorzieningen in je huis. Wanneer je het doet omdat je de waarde van je huis wilt vergroten, moet je wel oppassen: een badkamer is namelijk erg onderhevig aan smaak. Mensen kunnen immers bij de aankoop van een huis meteen de badkamer eruit slopen om het vervolgens naar eigen wens en smaak in te richten. Je vergroot wel de waarde wanneer je meer comfort creëert, door bijvoorbeeld een bad te plaatsen dat er eerst nog niet was.

Verduurzamen

Tegenwoordig kun je de waarde van je woning verhogen door te verduurzamen. Je kunt dan denken aan het laten plaatsen van zonnepanelen. Maar dit is niet de enige manier om duurzaam bezig te zijn. Denk bijvoorbeeld eens aan het goed isoleren van je woning. Op deze manier houd je in de winter de warmte binnen waardoor je minder hoeft te stoken. Daarbij blijft het in de zomer ook nog eens koeler in je huis. Manieren van isoleren zijn bijvoorbeeld dak-, spouwmuur- en gevelisolatie. Een extra voordeel is dat je in het geval van een duurzame woning soms kans maakt op een lagere hypotheekrente.