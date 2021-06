Rechtbank vernietigd vergunningen Vattenfall Diemen niet

De rechter van Rechtbank Haarlem heeft zich maandag uitgesproken over de Omgevings- en Natuurvergunning voor een biomassacentrale bij Diemen en IJburg. MOB, Comité Schone Lucht en Natuurmonumenten hebben de rechter gevraagd om een streep te halen door de vergunningen die energiebedrijf Vattenfall eerder kreeg van de provincie. Met de uitspraak geeft de rechter aan de vergunningen van de houtstookcentrale van Vattenfall/Diemen niet te vernietigen.

‘Jammer, deze slag hebben we verloren maar niet de oorlog. Die biomassacentrale komt er voorlopig niet. Je kunt beter nu bakzeil halen en bij de Raad van State winnen dan omgekeerd. Vattenfall zal niet beginnen met de bouw totdat de vergunningen onherroepelijk zijn. Als er begin volgend jaar nog niet gebouwd is dan wordt de pot met geld (395 miljoen euro SDE subsidie) teruggevorderd. Maar tegen die tijd loopt deze procedure nog. Tijd werkt hier dus in ons voordeel”, aldus Comité Schone Lucht.

MOB en Comité Schone Lucht gaan in hoger beroep bij de Raad van State voor zowel de Omgevings- als Natuurvergunning. 'Deze uitspraak van Rechtbank Haarlem reflecteert de impasse en chaos van het demissionair kabinet met betrekking tot het stikstofbeleid. Het demissionaire kabinet heeft nagelaten om een adequaat stikstofbeleid op te stellen om stikstofruimte te maken. Dit is vergelijkbaar met het zogenaamde ‘afbouwpad subsidies voor biomassa’, ook hiertoe werd het kabinet opgeroepen, ditmaal door de SER afgelopen zomer. Maar ook dit legde het kabinet naast zich neer.