Amsterdammer (28) omgekomen bij ernstig verkeerongeval Basisweg

Twee zwaargewonde slachtoffers

Ter plaatse troffen politie-eenheden zaterdagavond twee zwaargewonde slachtoffers aan waarvan één, een 27-jarige vrouw uit België, bekneld in de auto zat. Met hulp van de brandweer is zij uit het voertuig gehaald. Tevens werd een tweede slachtoffer, een 28-jarige Amsterdammer, zwaargewond naast de auto aangetroffen.

Overleden

Beide slachtoffers zijn door personeel van de ambulance en het Mobiel Medisch Team (MMT) vervoerd naar het ziekenhuis. Het 28-jarige slachtoffer is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen komen te overlijden en het 27-jarige slachtoffer verkeerd op dit moment buiten levensgevaar.

Verdenking rijden onder invloed

De bestuurder van het andere voertuig is een 22-jarige man uit Haarlem en hij wordt ervan verdacht gereden te hebben onder invloed en het veroorzaken van een dodelijk ongeval. De tweede inzittende heeft lichte verwondingen en is door de politie gehoord als getuige. Team Verkeersongevallenanalyse (VOA) is ter plaatse geweest en heeft onderzoek verricht. Opsporing Team Verkeer (OTV) doet verder onderzoek naar de aanrijding.