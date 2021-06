Gratis 'maandverbandpasje' voor Rotterdammers met laag inkomen

Menstruatiearmoede

'Jongeren kunnen deze producten bij de Hema kopen en afrekenen via het tegoed dat de gemeente op de Rotterdampas stort. Aanleiding hiervoor is de motie ingediend door Duygu Yildirim van de PvdA over menstruatiearmoede in februari dit jaar', aldus de gemeente.

Ouders met laag inkomen

Het Jeugdtegoed is een geldbedrag op de Rotterdampas voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar van ouders met een laag inkomen. Door besteding van dit bedrag bij de aangesloten winkels en vervoersbedrijven kunnen deze kinderen makkelijker meedoen op school en in hun vrije tijd.

Menstruatieproducten

Per 1 juli worden maandverband, tampons en inlegkruisjes toegevoegd aan het assortiment van de Hema dat met het Jeugdtegoed kan worden gekocht. Als een kind op 1 maart 2021 tussen de 4 en de 18 jaar oud is, dan heeft het kind er mogelijk recht op: 4 tot en met 11 jaar € 275,- of 12 tot en met 17 jaar € 500,-. Het tegoed wordt gestort op de Rotterdampas van het kind. In 2021 ontvingen tot nu toe ruim 9.000 kinderen van 4-12 jaar en circa 8.000 jongeren van 12-18 jaar het jeugdtegoed.