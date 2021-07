Twee militairen gewonden na op hol slaan F16 vliegbasis Leeuwarden

Opstarten F-16

Het incident gebeurde tijdens de opstart van een F-16. Het toestel sloeg vervolgens 'op hol' en lijkt vanuit stilstand uit zichzelf te zijn gaan accelereren en reed een tegenoverstaand gebouw binnen. 'Daarbij zijn totaal twee gewonden gevallen. Het gaat om de vlieger die zichzelf met behulp van de schietstoel in veiligheid kon brengen maar wel gewond raakte en om de crewchief die op dat moment nog bezig was aan het toestel', zo laat het ministerie van Defensie weten. Er zou geen brand en ook geen explosie zijn geweest. 'De precieze toedracht van dit incident is nog onduidelijk, maar wordt nu verder onderzoch', zo laat de Koninklijke Luchtmacht op twitter weten.

Onderzoeksraad onderweg

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft ook laten weten 'onderweg' te zijn naar Leeuwarden voor een verkennend onderzoek naar de F-16.

Vertrek F-16's uitgesteld

Vandaag zouden alle F-16's verhuizen van de vliegbasis Leeuwarden naar de basis in Volkel. De Commandant Luchtstrijdkrachten Dennis Luyt laat weten dat dit tot nader orde is uitgesteld.