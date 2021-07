Auto crasht op A12 inzittenden stappen uit en worden aangereden

In de nacht van zaterdag op zondag is bij een ernstig ongeval op de A12 in Gelderland ter hoogte van Bennekom een dode gevallen en een persoon zwaargewond geraakt. Dit meldt de politie zondag.

Vangrail

Even na 03.00 uur raakte de bestuurder van een auto de controle over het stuur kwijt waardoor de auto tegen de vangrail botste en vervolgens midden op de snelweg tot stilstand kwam. De twee inzittenden stapten vervolgens uit de zwaar gehavende auto en wilde zichzelf in de berm achter de vangrail in veiligheid brengen.

Beiden aangereden

Op dat moment kwam er een auto aanrijden die het tweetal niet meer kon ontwijken. Beide personen werden aangereden. Eén van de twee werd dodelijk geraakt. Het andere slachtoffer, een 21-jarige man uit Nijmegen, is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht. Daardoor is de A12 ter hoogte van Bennekom in de richting van Utrecht afgesloten voor al het verkeer.