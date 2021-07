'Misdaadverslaggever Peter R. de Vries neergeschoten in Amsterdam'

In het centrum van Amsterdam zou dinsdagavond even voor 19.30 uur misdaadverslaggever Peter R. de Vries zijn neergeschoten.

Lange Leidsedwarsstraat

De Vries werd rond 19.30 uur op de Lange Leidsedwarsstraat neergeschoten. Meerdere hulpdiensten zijn opgeroepen en de politie is nog op zoek naar de verdachte. De politie heeft laten weten dat het neergeschoten slachtoffer in ernstig gewonde toestand is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is met veel eenheden bezig met een zoekactie naar de verdachte.

Burgernetmelding

De politie heeft een burgernetmelding uit laten gaan waarin wordt aangegeven dat de politie in de omgeving van de Spiegelgracht op zoek is naar een verdachte. De politie waarschuwt het publiek om niet zelf de verdachte te benaderen maar om direct 112 te bellen.

Signalement

Het gaat om een lichtgetinte man met een klein tenger postuur. Hij draagt een donkergroene jas en een zwarte pet.

Update 20.15 uur :'Peter R. de Vries'

Volgens het Parool en De Telegraaf zou het slachtoffer misdaadverslaggever Peter R. de Vries betreffen.