Kees Smit Tuinmeubelen breidt uit naar Venlo

Dit wordt de derde vestiging voor Kees Smit Tuinmeubelen naast de Experience Stores XXL in Almelo en Amersfoort. Ze zijn online actief met een Nederlandse, Belgische én Duitse webshop en daarom is de keuze op Venlo gevallen.

Algemeen Directeur Henk Smit: “Onze ervaring is dat klanten bereid zijn om ruim anderhalf uur te rijden voor een bezoek aan één van onze Experience Stores. Het bewijs hiervoor zijn alleen al de vele jaarlijkse bezoekers uit Duitsland en België die we mogen ontvangen. Onze klanten maken er soms echt een dagje uit van. Echter weet nog lang niet iedereen dat het de moeite waard is. Door ons nu ook in Venlo te vestigen zijn we beter bereikbaar voor (potentiële) klanten uit Brabant, Gelderland en Limburg. Daarnaast worden ze met deze derde vestiging natuurlijk nóg aantrekkelijker voor onze Duitse en Belgische klanten.

We willen groot worden, maar tegelijkertijd ook klein blijven. Hiermee doelen we op persoonlijke aandacht voor onze medewerkers, klanten en partners. Wij vinden het belangrijk om hen een goed gevoel te geven bij ons bedrijf en van iedereen een ambassadeur te maken. We zijn dan ook blij te zien dat dit ook in het DNA van onze medewerkers zit. Zij spelen hierin een hele belangrijke rol en stellen iedere dag alles in het werk om het puntje op de i te zetten. Een verrassing bij ons is een oude familietraditie, de Twentse krentenwegge. Deze krijg je aangeboden bij een kopje koffie en is inmiddels in Amersfoort al een begrip geworden. Hopelijk straks ook in Venlo.”

Werkgelegenheid

De nieuwe vestiging langs de snelweg A73 biedt naar schatting zo’n 30 werkplekken in het eerste jaar. Dit betreffen ook parttime functies, vanwege de piek in de weekenden en de gezonde druk in het zomerseizoen. Inmiddels zijn er al diverse nieuwe collega’s aangenomen om hen te laten meedraaien in de Experience Stores in Almelo of Amersfoort. Zo worden ze alvast opgeleid tot verkoopadviseur en leren ze de bedrijfscultuur kennen.