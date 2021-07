Dijkdoorbraak bij Meerssen, bewoners met spoed geëvacueerd

Vrijdagmiddag even voor 14.00 uur is bij het Julianakanaal ter hoogte van Meerssen een groot gat ontstaan in de dijk. 'Inwoners van Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle (beneden) moeten het gebied verlaten', zo meldt de Veiligheidsregio Limburg-Zuid vrijdagmiddag.

Sirenes gaan af

Vanwege de dijkdoorbraak gaan de sirenes in het gebied af. 'Verlaat direct je woning en breng jezelf in veiligheid', aldus de veiligheidsregio. Door het gat in de dijk bij het Julianakanaal komen Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle (beneden) volgens de veiligheidsregio op zéér korte termijn onder water te staan.

Sluit gas en stroom af en verlaat zsm woning

Bewoners in het betreffende gebied wordt aangeraden om het gas en elektriciteit af te sluiten omdat het water kan zorgen voor brand of kortsluiting. 'Door het gas en elektriciteit alvast af te sluiten, voorkom je dat. Draai de hoofdkraan van het water dicht en verlaat daarna zo snel mogelijk uw woning', is het dringende advies.