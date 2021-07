Brandweer assisteert politie met veilig stellen spullen op dak van woning

Dak en dakgoot

De politie was vanwege een onderzoek met meerdere agenten aanwezig in de woning. Vanuit het dakraam werd iets veilig gesteld wat op het dak lag, ook uit de dakgoot werd iets gevist. Hiervoor was de ladderwagen van de brandweer noodzakelijk. Wat er op het dak en in de dakgoot lag heeft de politie niet bekendgemaakt.