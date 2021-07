Dode man in auto gevonden

De politie heeft woensdagmorgen rond 07.00 uur in Vlijmen een dode man aangetroffen en is een onderzoek gestart. Dit maakte een woordvoerder van de politie bekend.

Het slachtoffer werd in een auto aangetroffen die in de Wilhelminastraat stond. De politie laat weten uit te gaan van een misdrijf. In de omgeving van de auto zijn twee verdachten aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van de man.

De omgeving is afgezet voor sporenonderzoek