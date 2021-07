Automobilist rijdt door na dodelijk verkeersongeval

In de nacht van donderdag op vrijdag vond op de Burgemeester D. Kooimanweg een dodelijk verkeersongeval plaats tussen een auto en een fietser. De fietser, een 28-jarige vrouw uit Purmerend, is hierbij om het leven gekomen. De automobilist is na de aanrijding er vandoor gegaan en heeft de auto achtergelaten.