Auto gevonden met twee inzittenden

Mogelijk zou het gaan om twee jonge vrouwen die sinds dinsdagnacht vermist zijn. De politie kan dit nog niet bevestigen, alleen dat er op dit moment medische hulp wordt verleend aan de inzittenden.

Volgens de regionale omroep is de auto naast de Broekhuizerstraat gevonden. In de omgeving is afgelopen dagen gezocht naar de 19-jarige Myrthe en 22-jarige Ruth die dinsdagnacht niet thuis kwamen na een avondje stappen in Doetinchem.