Auto uitgebrand in Emmen

In Emmen is woensdagmiddag een auto uitgebrand. De brand brak rond 15.00 uur uit aan de Warmeerweg in de wijk Emmermeer.

Bestuurster onwel

Toen de brandweer er was, stond de auto al volledig in de brand. De bestuurster van de auto raakte na het incident onwel en is onderzocht in de ambulance maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.