Vluchtauto Duitse plofkraak achtergelaten in Venlo, flat en woningen ontruimd

In Venlo is de politie vrijdagochtend een onderzoek gestart naar een auto die betrokken is geweest bij een plofkraak in Duitsland. De Gebroeders Wienerstraat is door de politie afsloten. Een flat en enkele woningen zijn ontruimd.

Plofkraak Duitsland

De plofkraak vond in de vroege morgen van vrijdag plaats omstreeks 04.00 in het Duitse Lünen-Süd. Na de kraak sloegen de verdachten op de vlucht en ontstond er in Duitsland een achtervolging met de politie. Omstreeks 05.30 uur werd de vluchtauto in Venlo door de politie aangetroffen.

Eén verdachte aangehouden

In de omgeving van de auto kon één verdachte worden aangehouden. Het gaat om een 31-jarige man uit Amsterdam. De man is mogelijk betrokken bij de plofkraak in Duitsland afgelopen nacht. De politie is nog op zoek naar twee andere verdachten die zich in het voertuig bevonden.

Mogelijk explosieven in auto

Omdat niet bekend is of er explosieven in de auto liggen, is de omgeving afgesloten en is de EOD bezig met het onderzoeken van de auto. Uit voorzorg zijn de brandweer en een ambulance ter plaatse.