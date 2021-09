Dode man in woning mogelijk door misdrijf omgekomen

De politie in Biggekerke is een onderzoek gestart na de vondst van een dode man. Dit laat een woordvoerder weten.

Het lichaam van de man werd gevonden in een woning aan de Noordweg en de politie gaat uit van een misdrijf. Er is een verdachte aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van de man.