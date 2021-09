'Eurobiljetten-regen' na plofkraak Sperwerlaan Amsterdam

Op de Sperwerlaan in Amsterdam heeft in de nacht van zondag 19 op maandag 20 september een plofkraak plaatsgevonden. Daarbij 'regende' het eurobiljetten. Mensen die op de harde ontploffing waren afgekomen wilde de eurobiljetten oppakken en meenemen maar de politie kon dat voorkomen.

Grote schade

'De plofkraak heeft grote schade veroorzaakt aan de omliggende woningen en een winkel. Er is bij het incident is niemand gewond geraakt. De recherche is nog op zoek naar de verdachten en vraagt getuigen zich te melden', zo laat de politie maandga weten.

Omgeving afgezet

Rond 03.40 uur komen er meerdere meldingen binnen bij het Operationeel Centrum van een grote explosie in Amsterdam Noord. Al snel wordt duidelijk dat de explosie heeft plaatsgevonden bij een geldautomaat aan de Sperwerlaan. De omgeving wordt ruim afgezet en meerdere politie-eenheden, waaronder een politiehelikopter, worden ingezet om te zoeken naar meerdere verdachten.

Geen verdachten meer aangetroffen

Helaas worden de verdachten niet meer aangetroffen. Recherche, Forensische Opsporing en een Teamleider Explosieven en Veiligheid hebben ter plaatse onderzoek gedaan. Er is geld aangetroffen op straat en inbeslaggenomen voor verder onderzoek. Het is onbekend of de daders ook geld hebben buitgemaakt.