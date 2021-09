Veel schade door plofkraak Sperwerlaan in Amsterdam

Op de Sperwerlaan in Amsterdam heeft in de nacht van zondag 19 op maandag 20 september een plofkraak plaatsgevonden. De plofkraak heeft grote schade veroorzaakt aan de omliggende woningen en een winkel. Er is bij het incident is niemand gewond geraakt. De recherche is nog op zoek naar de verdachten en vraagt getuigen zich te melden.