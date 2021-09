Man uit Alphen aan den Rijn opgepakt na beschieten woning in België

Dinsdagochtend hield het arrestatieteam een man uit Alphen aan den Rijn aan voor een schietincident in de regio Antwerpen op 7 augustus. 'De man wordt ervan verdacht een woning te hebben beschoten waar op dat moment minderjarige personen aanwezig waren. Er raakte niemand gewond', zo meldt de politie woensdag.

Gericht op auto geschoten

Na het schietincident vluchtte de verdachte met een auto. De Belgische politie zette in de omgeving direct een aantal controlepunten uit, waarbij een politieauto als blokkade op de rijbaan werd gezet. De vluchtauto reed opzettelijk op een aantal politieagenten in, die het voertuig ternauwernood konden ontwijken. Daarop besloot de Belgische politie gericht te schieten op de auto.

Verdachte na achtervolging in Rotterdam ontkomen

De bestuurder wist toch te ontkomen en reed met hoge snelheid richting Nederland. Tijdens de daaropvolgende achtervolging van de politie werden er snelheden van boven de 200 kilometer per uur bereikt. De achtervolging eindigde in Rotterdam Nesselande, waar de verdachte uit de auto sprong en wist te ontsnappen.

Huurauto

De auto werd door de politie in beslag genomen. Er bleken valse kentekenplaten op de auto te zitten. Na onderzoek achterhaalde de politie het echte kenteken van de auto. Die bleek te zijn gehuurd op naam van een 25-jarige man uit Alphen aan den Rijn. De man werd dinsdagochtend 21 september door een arrestatieteam aangehouden in zijn woning. De man is meegenomen naar een politiebureau waar hij wordt verhoord.