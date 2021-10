Na prullenbakbrand aangehouden Ossenaar verdacht van meerdere brandstichtingen

De 22-jarige man die vorige week donderdag 's morgens in Oss werd aangehouden voor het in brand steken van een prullenbak, wordt verdacht van meerdere brandstichtingen in Oss. 'De verdachte is afgelopen maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalde dat hij nog zeker twee weken langer in de cel blijft', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) woensdag weten.