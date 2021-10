Dode vrouw in auto parkeerterrein hotel lang A1 bij Eemnes, politie houdt rekening met misdrijf

Vermist

'Het slachtoffer is een 34-jarige vrouw uit Heerlen. Zij werd sinds afgelopen week vermist. Forensisch en tactisch rechercheurs van de politie doen momenteel onderzoek onder meer rondom het parkeerterrein', stelt de politie.

Reconstructie

Het politieonderzoek wordt gedaan om te reconstrueren wat er is gebeurd en onder welke omstandigheden de vrouw is overleden en of er sprake is van natuurlijk overlijden of een misdrijf. De politie houdt rekening met dit laatste. De politie heeft nog veel vragen. Hoe lang stond de auto al geparkeerd? Is de auto nog ergens anders gezien? Is de vrouw in het voertuig overleden?

Oproep politie

'Wij zoeken extra informatie en getuigen die iets gehoord of gezien hebben of wellicht beschikken over (dashcam)camerabeelden. De parkeerplaats bevindt zich in een bosrijk gebied, met veel wandelaars en -later op de avond- gasten van het aanwezige restaurant of hotelbezoekers', aldus de politie.