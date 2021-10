Forse schade aan woning en buurwoningen in Best, mogelijk brandstichting

In de nacht van vrijdag op zaterdag is in Best rond 05.00 uur brand uitgebroken bij een woning aan de Mgr. A.F. Diepenstraat in Best. 'De woning en twee aangrenzende huizen raakten daardoor zwaar beschadigd', zo meldt de politie zaterdag.

Mogelijk brandstichting

In de woning waar de brand is ontstaan was niemand aanwezig. De bewoonster van het ene aangrenzende huis kon tijdig worden gewaarschuwd. Het andere huis stond leeg. De brand werd door de brandweer geblust en is onder controle. 'Wat de brand heeft veroorzaakt wordt onderzocht. Wij houden daarbij rekening met brandstichting', aldus de politie.

Woning zou worden ontruimd

De woning aan de Mgr. A.F. Diepenstraat zou binnenkort worden ontruimd, na een daartoe gevoerde procedure door de woningbouwvereniging. Deze woning is ook al eerder, van 18 november 2020 tot en met 18 mei van dit jaar, door de burgemeester in het kader van de wet Damocles voor enkele maanden gesloten geweest.

Bewoner spoorloos

De bewoner van de woning heeft in die procedure maar ook in een later stadium uitspraken gedaan dat hij zijn woning niet zonder slag of stoot zou verlaten. Politie en gemeente houden daarom rekening met de mogelijkheid dat hij betrokkenheid heeft gehad bij de brand en daarom is de politie naar hem op zoek. Of hij er nu nog verbleef is niet bekend.

Extra toezicht

Door de uitspraken van de bewoner in de loop van het uitzettingsproces hebben diverse betrokken partijen binnen de beschikbare mogelijkheden maatregelen genomen in de buurt van de woning. Zo was er onder andere sprake van extra toezicht, werd er meer gesurveilleerd en stond de wijkagent in nauw contact met de buurtbewoners. Er zijn gesprekken gevoerd met naaste bewoners over de aanstaande ontruiming. Met de bewoner van het pand is meermalen getracht contact te leggen, dat is niet gelukt.

Sporenonderzoek

Zodra de veiligheid in en rondom het huis het toelaat wordt er gestart met sporenonderzoek. Daaruit zal moeten blijken of er inderdaad sprake is van brandstichting en zo ja, of er bruikbare sporen zijn die naar de brandstichter wijzen. De omgeving is afgezet en wordt tot die tijd bewaakt. De getroffen buurvrouw is opgevangen en voor haar is alternatieve woonruimte geregeld.