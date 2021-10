Brandweer blust autobrand

Maandagochtend stond er door nog onbekende oorzaak een bestelwagen in de brand aan de Willemskade in Hoogeveen.

Hoewel de oorzaak niet bekend is, vraagt men zich wel af waarom dit de tweede keer is in korte tijd op de zelfde plaats . Brandstichting word dus dan ook niet uitgesloten. De Hoogeveense Brandweer bluste het vuur en kon overslag naar de woning voorkomen.