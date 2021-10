Politie zoekt eigenaar van in kartonnen doos achtergelaten zwarte kat

De politie roept de hulp in van mensen die mogelijk weten van wie de kat is die afgelopen zaterdag in een dichte doos werd aangetroffen bij een picknicktafel nabij tankstation Kruisoord op de A7 tussen Hoorn en in de richting van Purmerend. Dit meldt de politie dinsdag.

Dierenambulance

Afgelopen zaterdag kreeg de politie een melding van de dierenambulance dat er op bovengenoemde locatie een zwarte kat in een doos was achtergelaten. 'De dierenpolitie heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar de eigenaar', aldus de politie.

Gourmetsteldoos

De zwarte kat zat in een dichtgeplakte doos zonder luchtgaten (zie 2e foto) met eten erin. Iemand deed hiervan melding bij de dierenambulance, die zich hebben bekommerd om het diertje.

Oproep

De dierenpolitie is op zoek naar de eigenaar van deze kat en houdt er rekening mee dat de kat mogelijk niet door de eigenaar, maar ook door anderen daar is neergezet. Graag komt de dierenpolitie in contact met de eigenaar of met mensen die informatie hebben over:

- De opvallende doos waarin de kat is gevonden (zie foto hieronder)

- De kat, zwart van kleur, goed verzorgd, bruine ogen. De kat heeft een leger-groen camouflagebandje om met een belletje.

- Mensen die zaterdag 16 oktober 2021 iets gezien hebben in de omgeving van het tankstation Kruisoord, of die iemand daar hebben zien lopen met de doos zoals op de 2e foto is te zien.

Bel de politie

Heeft u informatie? Belt u dan a.u.b. met de politie in Purmerend (0900-8844). Of geef uw tip via de site van de politie.