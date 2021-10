Vrouw (20) omgekomen bij steekpartij in Den Bosch

Een 20-jarige vrouw uit Den Bosch is zaterdagavond om het leven gekomen bij een steekpartij in een woning. Dit maakte de politie bekend.

Om onbekende reden kreeg het slachtoffer ruzie in een woning aan de Slagendreef in Den Bosch met een 21-jarige vrouw uit die plaats. Dit ontaarde in een steekpartij.

De 20-jarige vrouw raakte zwaargewond en overleed aan haar verwondingen. De 21-jarige vrouw is aangehouden als verdachte. In en om de woning doet de politie onderzoek.