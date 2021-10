Munitie op straat na aanrijding met militairvoertuig

Aan de Kolonievaart in het Drentse Huis ter Heide is woensdagmorgen een ongeval gebeurd waarbij een militairvoertuig betrokken is. Dit maakt de Marechaussee bekend.

Uit de aanhanger van het militaire voertuig is munitie gevallen. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse en het gebied is in een straal van 300 meter afgezet. Uitvoorzorg zijn drie woningen ontruimd.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse omdat de munitie over het hele wegdek verspreid ligt. Bij het ongeval is niemand gewond geraakt.