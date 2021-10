Eerste aanhouding voor muurschildering Steven Berghuis

Dinsdagavond heeft de politie een 41-jarige man uit Voorburg aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de totstandkoming van de muurschildering die eind juli is aangebracht in Rotterdam-Crooswijk. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Muurschildering

Eind juli verscheen op een muur in Rotterdam-Crooswijk een muurschildering waarop voetbalspeler Steven Berghuis werd neergezet als een slachtoffer van de holocaust in gestreepte kampkleding met een holocaust-ster, een keppeltje op zijn hoofd en een grote neus. Er stond bij geschreven: Joden lopen altijd weg. De politie is toen een opsporingsonderzoek gestart.

Aanhouding

Dat onderzoek leidde naar een 41-jarige man uit Voorburg. De man is dinsdagavond in zijn woning aangehouden. De verdachte is vanmorgen heengezonden, maar blijft wel verdachte in de zaak. Het onderzoek wordt voortgezet en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.