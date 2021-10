Zaterdag bijna 8.000 positieve tests, 1.200 boven het weekgemiddelde

Daggemiddelde nu op 6.801

Over de afgelopen 14 dagen zijn er 79.841 coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag: 5.703. In de afgelopen 7 dagen zijn er 47.607 coronabesmettingen bij het RIVM gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag: 6.801.

De stijging in de afgelopen 7 dagen ten opzichte van de 7 voorgaande dagen is ruim 47 procent.

Aanscherpen coronamaatregelen

Dinsdagavond komt het kabinet met een aanscherping van de coronamaatregelen om de opmars van het aantal besmettingen af te remmen. Daarbij kan worden gedacht aan de anderhalvemeter-maatregel, het toch weer dragen van mondkapjes op meerdere locaties en het verplicht kunnen tonen van de QR-code op meerdere locaties.