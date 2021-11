Lichaam in water Oosterdok bij Sea Palaceboot aangetroffen

Woensdagmiddag is in Amsterdam in het water aan de Oosterdokskade een lichaam in het water aangetroffen. Het lichaam is uit het water gehaald ter hoogte van het drijvende restaurant Sea Palace.

Forensisch onderzoek

De politie heeft een tent neergezet op de plek waar het lichaam werd aangetroffen en is een forensisch onderzoek gestart. Daarbij wordt de doodsoorzaak onderzocht en wordt er gekeken hoe de persoon in het water terecht is gekomen en of het om een misdrijf gaat of om een ongeval. Het is nog niet duidelijk of het om een man of vrouw gaat.