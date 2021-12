Rechtbank veroordeeld tweetal voor deelname aan rechtsextremistische terroristische organisatie

Donderdag heeft de rechtbank Rotterdam twee mannen veroordeeld voor deelname aan een terroristische organisatie en opruiing tot een terroristisch misdrijf. 'De mannen waren betrokken bij de rechtsextremistische organisatie genaamd The Base en plaatsten in Telegram-kanalen opruiende berichten', zo meldt de rechtbank.

Cel- en taakstraf

De 21-jarige man wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 18 maanden voorwaardelijk. Ook krijgt hij een taakstraf opgelegd van 240 uur. De andere verdachte, een 20-jarige man, krijgt dezelfde gevangenisstraf, maar een taakstraf van 200 uur.

The Base

Beide verdachten hebben als deelnemers aan The Base, via social mediakanalen, volgens de ideologie van het rechtsextreme accelerationisme gehandeld door berichten te verspreiden om aanhangers voor The Base te verwerven en op te roepen tot geweld tegen gekleurde mensen, homoseksuelen en Joden.

Accelerationisme

Het accelerationisme is een rechtsextremistische ideologie. De aanhangers verheerlijken en rechtvaardigen terroristisch geweld om versneld een rassenoorlog te ontketenen. Hierdoor willen zij chaos creëren in de samenleving waarin het huidige politieke bestel dan kan worden vervangen door een witte (nationaalsocialistische) etnostaat. Deze ideologie is een vast bestanddeel geworden van het rechtsextremistische landschap en heeft mede in de afgelopen twee jaar in westerse landen geleid tot enkele terroristische geweldsdaden of concrete plannen daartoe.

Vrijspraak

De 21-jarige man wordt wel vrijgesproken van het voorbereiden en/of bevorderen van een terroristisch misdrijf. Hij deelde in een chatroom een bericht dat er een document bestaat met daarin drie fietsroutes van premier Mark Rutte naar het Binnenhof in Den Haag. Er is niet vast komen te staan dat hij met het enkele verstrekken van deze inlichting voorbereidingshandelingen voor een aanslag zou hebben gepleegd.