Man moet nog vijftienjaar zitten voor moord

Tijdens een controle op de A12 bij Zevenaar werd een in Duitsland woonachtige man aan de kant gezet. Hij zat met een andere man in een voertuig met Duits kenteken. Na controle van de man bleek deze een vals paspoort te hebben. Nadat zijn echte identiteit bekend was, kwam naar voren dat de man nog 15 jaar celstraf moest uitzitten voor moord.