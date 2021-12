Zoektocht in Schalkhaar naar vermiste man uit Apeldoorn

Het onderzoek naar de sinds maart 2021 vermiste 29-jarige Ercan Özturk uit Apeldoorn gaat nog steeds door. Naar aanleiding van een anonieme tip gaat de politie samen met het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) en het landelijk team Opsporen, Bergen en Identificeren (OBI) zoeken naar het lichaam van de vermiste man in een bosperceel nabij de Wechelerweg in Schalkhaar.

Oproep anonieme melder

Alle informatie die het onderzoeksteam binnenkrijgt, wordt onderzocht in de hoop Ercan Özturk te vinden. Mensen denken met de politiie mee en dat heeft recent geleid tot een anonieme tip met informatie waar het lichaam van de man mogelijk begraven zou zijn. Aangezien de tip anoniem is gedaan, is niet nader met de tipgever gesproken. Wel heeft het onderzoeksteam nog vragen aan deze melder. De politie doet daarom een uitdrukkelijk verzoek aan deze anonieme tipgever om zich bij hen te melden. Hij of zij kan belangrijke informatie hebben die het onderzoeksteam verder kan helpen. Dat kan uiteraard anoniem via Team Criminele Inlichtingen (TCI).

Onderzoek

Ercan Özturk is zondag 28 maart 2021 in de loop van de middag uit zijn woning in Apeldoorn vertrokken en is daar niet teruggekeerd. De politie is een onderzoek gestart, dit heeft helaas nog niet geleid tot de verblijfplaats/aantreffen van de man. Een woning in Deventer is enkele dagen na de verdwijning nauwkeurig onderzocht.

De politie gaat door met het onderzoek en houdt nog steeds meerdere scenario’s open. Maar naar mate de tijd verstrijkt is de kans groter dat de man niet meer in leven is en dat er sprake is van een levensdelict.