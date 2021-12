Woensdag 'witte rook' verwacht over regeerakkoord

Woensdag bieden de formateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees hun eindverslag aan bij de Tweede Kamer. Dit schrijven de formateurs maandag in een brief aan de Kamer.

Wens om meer informatie

In de brief schrijven de informateurs de bredere wens om meer informatie over het proces van de kabinetsformatie te herkennen. In de loop van de week zullen zij hier verder op ingaan. De informateurs zijn voornemens woensdagmiddag 15 december het eindverslag aan te bieden. Het coalitieakkoord wordt hierbij als bijlage opgenomen.