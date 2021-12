'Van de zotte': Rotterdamse brandweerauto's voorzien van tralies

Ongeregeldheden Rotterdam

'De extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen naar aanleiding van de ongeregeldheden op de Coolsingel op 19 november jongstleden. Bij die rellen werden ook brandweermensen door een menigte belaagd toen zij hun werk probeerden uit voeren.

Landelijk vuurwerkverbod

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zet dit jaar 550 hulpverleners in om adequaat te kunnen reageren op de vele incidenten in de nieuwjaarsnacht. Dit jaar geldt opnieuw een landelijk vuurwerkverbod. Daarnaast gelden ook dit jaar weer maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

20 extra centralisten op de meldkamer

De meldkamerbezetting wordt tijdens de jaarwisseling uitgebreid met 20 extra centralisten om alle 112-meldingen voor brandweer, ambulance en politie snel en adequaat af te handelen. Ook zijn alle kazernes en posten bezet met 300 brandweervrijwilligers, 118 beroepsmensen en 26 op te roepen piketfunctionarissen.

Extra beschermingsmiddelen brandweerauto's

Alle beschikbare hulpverleningsvoertuigen van Brandweer en Ambulance zijn beschikbaar om uit te rukken naar incidenten in de regio Rotterdam-Rijnmond. De brandweer zet bovendien 5 extra tankautospuiten in, waarvan een aantal voertuigen, naar aanleiding van de ongeregeldheden in Rotterdam, is voorzien van extra beveiligingsmiddelen. Ook is het Quick Response Team (QRT) inzetbaar; dit team wordt ingezet bij incidenten met een hoog veiligheidsrisico en beschikt over een voertuig met extra beschermingsmiddelen.

Multi Surveillance Teams (MST) politie en brandweer

Verder zijn twee Multi Surveillance Teams (MST) actief waarin personeel van de politie samen met personeel van de brandweer surveilleert. Deze teams controleren onder meer bij een incident welke inzet nodig is en of veilig kan worden opgetreden door de hulpverleners.

8 extra ambulances ingezet

Maar liefst 8 extra ambulances worden ingezet bovenop de reguliere sterkte van 16 voertuigen. Uiteraard zijn de maatregelen rond het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij COVID-verdachte patiënten en het desinfecteren van de ambulance na een rit met een COVID-verdachte patiënt van kracht.

Kernteam van crisiscoördinatoren

De VRR werkt tijdens de jaarwisseling intensief samen met de politie en overige partnerorganisaties, evenals met de toezichthouders van de Rijnmondgemeenten. De VRR brengt daarom die avond en nacht een kernteam van crisiscoördinatoren van alle ketenpartners bijeen om per direct vanuit gezamenlijkheid te kunnen reageren op risico’s en incidenten.

Aangifte bij agressief gedrag tegen hulpverleners

Het veilig kunnen optreden van de hulpverleners heeft de hoogste prioriteit. Het kan niet zo zijn dat de hulpdiensten belemmerd worden tijdens het blussen van een brand en tijdens het verlenen van hulp aan mensen in nood. Bij agressief gedrag of geweld tegen onze medewerkers wordt aangifte gedaan.

'Van de zotte'

Algemeen directeur Arjen Littooij: 'We zijn er klaar voor, maar goed beschouwd is het eigenlijk van de zotte hoeveel capaciteit we moeten inzetten voor een feestje van een paar uur. Ik roep iedereen op om onze hulpverleners hun werk te laten doen. Ze doen dit belangrijke werk voor iedereen in onze regio en voor ieders veiligheid.'

Agenten gewond

De ongeregeldheden begonnen met zwaar vuurwerk dat in de menigte werd afgestoken. Na een half uur gingen scooters in brand. Agenten die de orde wilden herstellen, werden aangevallen. Een groot aantal politiemensen liep bij de belaging met stenen en vuurwerk verwondingen en gehoorschade op. Ze voelden zich ontzettend in het nauw gedreven. Ook journalisten en andere hulpverleners kregen het te verduren.

Politie nog op zoek naar verdachten

Om de ongeregeldheden in kaart te brengen, is er een Team Grootschalig Optreden (TGO) gestart. Er zijn aanhoudingen verricht voor openlijke geweldpleging, opruiing en overtreding van het noodbevel, maar nog niet alle verdachten van de rellen zijn aangehouden. Het onderzoeksteam werkt onder leiding van het Openbaar Ministerie hard aan het vinden van de verantwoordelijken. De politie vraagt in dat lopende onderzoek nog steeds de hulp van het publiek.