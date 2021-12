Bestuurder vergeet de handrem

De bestuurder was vergeten de auto Renault Clio op de handrem of in de versnelling te zetten, waardoor deze de achteruit de oprit is afgelopen het water in.

Opmerkzame buren zagen opeens een auto in water drijven en herkende die als van zijnde de buren en die werden hierop gewaarschuwd.

Door de sterke stroming had de auto al een afstand van ruim 100 meter afgelegd alvorens deze kwam klem te zitten in de grote duiker.

Een bergins bedrijf heeft de auto uit de waterleiding getakeld. De auto kan als verloren worden beschouwd.