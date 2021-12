Jongen (12) omgekomen na 'ernstig incident' met vuurwerk Haaksbergen

In het Overijsselse Haaksbergen is vrijdag aan het eind van de ochtend bij een ernstig incident met vuurwerk een 12-jarige jongen om het leven gekomen. Een andere jongen is naar het ziekenhuis overgebracht. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.

Eerste hulp verleend door agenten

De politie kreeg rond 11.40 uur de melding van het incident aan de Albert Cuyplaan. Agenten verleende eerste hulp. Eén van de twee kinderen, een 12-jarige jongen, is overleden. De andere jongen is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het is op dit moment niet bekend hoe ernstig zijn verwondingen zijn.

Recherche onderzoekt de toedracht

'We schalen op met recherche om de toedracht van het incident te onderzoeken. We doen nog geen mededelingen over de identiteit van de twee jonge personen omdat we eerst hun familie willen informeren', aldus de politie. Er werd ook een Duitse traumahelikopter ingezet voor de hulpverlening.

Update 14.00 uur: Jongen van 12 jaar overleden, politie verricht aanhouding

'Na het incident is een jongen van 12 jaar oud overleden. Een andere jongen is naar het ziekenhuis overgebracht. De kinderen hadden niets met het incident te maken. We hebben één persoon aangehouden en zijn volop bezig met het onderzoek', zo meldt de politie zojuist.