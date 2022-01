Fiets van omgebrachte Esmee (14) in Leiden aangetroffen

De politie heeft woensdagavond in Leiden de fiets van Esmee (14), die door een misdrijf om het leven werd gebracht, gevonden. Dit meldde de politie via Twitter. De politie is nu op zoek naar diegene die de fiets daar heeft neergezet.

'Wie plaatste de fiets daar'

'Dankzij de vele tips is vanavond op straat in de Van Riebeeckhof in Leiden de fiets van Esmee aangetroffen. Heeft iemand gezien wie de fiets daar geplaatst heeft?', twitterde de politie woensdagavond.

Fiets stond op straat

De fiets van Esmee stond buiten op straat in de Van Riebeeckhof in Leiden. De locatie waar de fiets is aangetroffen ligt op ongeveer 3 kilometer van de Melchior Treublaan waar het lichaam van Esmee op 31 december werd gevonden.

Verdachte (32) aangehouden

De politie hield op 31 december in verband met het overlijden van het 14-jarige meisje later op de dag een 32-jarige man uit Leiden aan. Het gaat om een bekende van het slachtoffer. Afgelopen maandag heeft het Openbaar Ministerie de man voorgeleid op verdenking van moord dan wel doodslag en ontucht. De rechter-commissaris heeft besloten dat hij nog 14 dagen in voorarrest moet blijven. In die periode wordt de rol van de verdachte verder onderzocht. De verdachte zit in alle beperkingen.