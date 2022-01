Shaming, 'Kinderen uit groep 7 delen al naaktfoto's met elkaar'

Een kwart van de leerlingen uit groep 7 en 8 komt al in aanraking met ongewenste naaktfoto’s of video’s, via diverse sociale platforms zoals TikTok. Een leerkracht van een basisschool vertelt: “Er waren foto’s gemaakt tijdens het douchen na de gymles die later rondgingen”.

In het voortgezet onderwijs komt online shaming vaker voor. Negen van de tien ondervraagde zorgcoördinatoren geeft aan dat het speelt op hun school. “Het is een maatschappelijk probleem dat standaard moet worden opgenomen in het lessenpakket. Dit zou vanuit Den Haag geregeld moeten worden”, zegt een zorgcoördinator.