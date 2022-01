Consumenten verkiezen veiligheid boven gemak bij overboeken

Het aantal mensen dat slachtoffer is van oplichting via onder meer Whatsappfraude, helpdeskfraude en spoofing neemt de laatste jaren sterk toe. Bij dit soort trucs doen oplichters zich voor als een bekende, een officiële instantie of een bankmedewerker. Zo verleiden ze consumenten om (veel) geld over te maken. De totale schade door bankspoofing bedroeg in 2021 naar schatting al zo’n €44 miljoen.

Limiet €250.000

ING, Volksbank en Triodos Bank hebben inmiddels ter bescherming van hun klanten een wachttijd van enkele uren ingebouwd om de overboeklimiet te verhogen. Dan kan een consument niet onder druk snel grote sommen geld overmaken. Bij ABN AMRO en Knab kan dat wel. Klanten van die banken kunnen weliswaar hun limiet niet verhogen, maar óók niet verlagen. Terwijl die limieten extreem hoog zijn. Bij ABN AMRO is de standaardlimiet €250.000, bij Knab €50.000.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Heel raar en onwenselijk dat je als klant niet zelf mag bepalen wat je limiet is. Deze banken zeggen tegen ons dat hun klanten dat nu eenmaal zo willen, maar uit onze enquête blijkt wat anders. De meeste consumenten zeggen graag gemak in te leveren voor een betere bescherming tegen oplichting.’

Tussenrekening

Van de concrete maatregelen die de Consumentenbond de ondervraagden voorlegde, is een tussenrekening het populairst: 62% is hier voor. Grote transacties naar onbekende rekeningen worden dan tijdelijk vastgehouden. Ruim 40% van de ondervraagden is voorstander van een wachttijd bij overboekingen boven een bepaald bedrag en/of naar een onbekende rekening.

Verantwoordelijkheid

Molenaar: ‘De banken kunnen dit signaal van consumenten niet negeren. Ze verlangen optimale oplettendheid en voorzichtigheid van hun klanten, maar ze hebben zelf ook een verantwoordelijkheid. Banken moeten de optimale voorwaarden creëren zodat hun klanten veilig kunnen bankieren.