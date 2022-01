Gewonde bij steekincident in Groningen

Omstreeks 14.00 uur kregen de hulpdiensten de melding van een incident in een woning aan de Merelstraat. Ter plaatse bleek het om een steekincident te gaan. Voor mogelijke betrokkenheid bij het steekincident heeft de politie een verdachte aangehouden.

De politie is een onderzoek gestart in de woning. De verdachte zal worden gehoord.

In het pand aan de Merelstraat is het onderzoek naar wat er precies is gebeurd gestart. Er zal forensisch onderzoek worden gedaan. De verdachte zal op het bureau worden gehoord.