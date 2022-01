Vogelgriep grijpt verder om zich heen

In de provincies Noord-Holland, Zeeland en Brabant is bij bedrijven vogelgriep (H5) vastgesteld. De bedrijven worden geruimd.

In Grootschermer (gemeente Alkmaar, provincie Noord-Holland) is bij vleeskuikens op een vleeskuikenbedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. In Willemstad (gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant) is bij vleeskuikens op een vleeskuikenbedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat bij alle bedrijven waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden op deze bedrijven de dieren geruimd.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast geldt ook een jachtverbod in dit gebied.