Verdachte aangehouden voor dood 42-jarige Italiaan in Amsterdam

Moroni werd 27 januari j.l. dood aangetroffen in een appartement aan de VOC-kade. De advocaat laat weten dat de verdachte een man is van Noord Afrikaanse afkomst. De familie gaat uit van een verkeerd afgelopen bezoek aan zijn appartement of een uit de hand gelopen roofoverval. De politie van Amsterdam laat nog weinig los over de zaak.

Paolo Maroni woonde en studeerde in een plaats ten noordwesten van de Italiaanse hoofdstad Rome. Al enkele jaren woonde Maroni in Nederland en was werkzaam als computeringenieur. Zijn broer omschrijft hem als ‘sereen en vredig’.