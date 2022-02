Zwaargewonde door steekincident winkelcentrum Buitenveldertselaan Amsterdam

Woensdagochtend is een persoon zwaargewond geraakt bij een steekincident in Amsterdam Buitenveldert. Dit meldt de politie woensdag.

Buitenveldertselaan

Rond 10.00 uur werd het slachtoffer vlakbij een supermarkt van het winkelcentrum aan de Buitenveldertselaan neergestoken. Volgens omstanders zou het slachtoffer de supermarkt daarna nog zijn binnengestrompeld en ineengezakt.

MMT

De hulpdiensten werden gealarmeerd en een Mobiel Medisch Team (MMT) kwam naast een aantal ambulances ter plaatse om het slachtoffer medische hulp te geven.

Het slachtoffer is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

Onderzoek

De politie kwam ook massaal ter plaatse na de melding en is een onderzoek gestart en heeft diverse getuigenverklaringen opgenomen. Over de dader(s) is niets bekend evenmin over de aanleiding van het steekincident.