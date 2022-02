Auto's botsen in het Groningse Alteveer

Botsing

Twee auto`s zijn door onbekende oorzaak met elkaar in botsing gekomen. Volgens getuigen zou er een voorrangsfout aan vooraf zijn gegaan. Of en hoeveel gewonden er zijn gevallen bij het ongeval is nog niet duidelijk. Wel werd een van de bestuurders in de ambulance onderzocht.