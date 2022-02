Code oranje voor zeer zware storm. België zelfs code rood

In het noorden eerst zware windstoten, maar vanaf vrijdagmiddag zeer zware windstoten. Voor deze windkracht heeft het KNMI code oranje afgegeven. In een deel van België zelfs code rood.

In het noorden van het land komen zware windstoten voor van 75-80 km/uur. Hiervan kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden en hiervoor staat code geel uit. De wind komt uit een westelijke richting. Later vanmiddag en vanavond neemt de wind af.



Vanaf vrijdagmiddag gaat het opnieuw hard waaien. Dan worden boven land zeer zware windstoten verwacht van 100-120 km/uur, in de kustgebieden tot 130 km/uur en aan de noordwestkust en op de Wadden mogelijk nog iets hoger. Hierdoor kunnen aanzienlijke schade en zeer gevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. Hiervoor staat vanaf 14 uur code oranje uit. De wind draait geleidelijk van zuidwest naar west.

VTM-weerman David Dehenauw spreekt van de zwaarste storm in 30 jaar. In België heeft het KMI met zelfs code rood gewaarschuwt. Dat geldt vooral voor de kust en West-Vlaanderen. “Code rood gaven we nooit eerder voor wind. Dit kan de ergste storm in jaren worden”, aldus Dehenauw.