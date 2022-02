Man (41) omgekomen bij schietpartij Fizeaustraat Amsterdam-Oost

In Amsterdam-Oost is zaterdagavond een dodelijke schietpartij geweest in de Fizeaustraat. 'Daarbij zijn twee personen geraakt waarvan één ten gevolge hiervan is te komen overlijden', zo meldt de politie zondag.

TGO start onderzoek

'Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Amsterdam. Een Team Grootschalig Opsporing onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen.

Melding man met schotwond

Rond 20.40 uur kregen agenten de melding van een slachtoffer die met een schotwond in de Dulongstraat zou zijn. Ter plaatse bleek dat het gaat om een 21-jarige man uit Amsterdam. Kort daarvoor zou er een schietpartij zijn geweest in woning aan de Fizeaustraat. Bij de woning troffen agenten een man aan met verwondingen. Deze 41-jarige man is ten gevolge hiervan komen te overlijden. Zijn identiteit is bekend.

Gewonde 21-jarige man naar ziekenhuis

De 21-jarige man is opgenomen in een ziekenhuis en verkeert niet in levensgevaar. Hij is aangehouden en in verzekeringgesteld. Zijn rol in deze schietpartij wordt nader onderzocht.