KNMI: Zondag Code Geel voor storm 'Franklin' met zeer zware windstoten

Het KNMI heeft voor zondag Code Geel afgekondigd vanwege zeer zware windstoten die zondagavond worden verwacht in het hele land. Storm 'Franklin' is verantwoordelijk voor het natuurgeweld en is de derde storm die dit weekend naar verwachting gaat zorgen voor veel overlast.

'Dudley' en 'Eunice' trekken spoor van vernielingen

Vrijdag kreeg Nederland eerst te maken met storm 'Dudley' die vlak daarna al werd opgevolgd door storm 'Eunice'. Beide stormen zorgde voor veel overlast en schade waardoor het normale leven werd ontwricht. Verzekeringsmaatschappijen kregen al honderden meldingen van schades binnen.

Schadebedrag stormen 'Dudley' en 'Eunice' mogelijk fors boven 435 miljoen euro

De verwachting is dat het totale schadebedrag als gevolg van deze twee stormen fors zal zijn en de ruim 435 miljoen euro van storm 'Friederike' op 18 januari 2018 flink zal overschrijden. Storm 'Eunice' is bovendien de zwaarste storm in de afgelopen 4 jaar.

Storm 'Franklin'

Zondag maakt Nederland zich dus op voor de derde storm in één weekend. In de in de loop van de zondag zal het dus opnieuw hard gaan waaien met in de kustprovincies zware windstoten van 75-90 km/uur. In de avond kunnen de windstoten nog verdere toenemen naar 90-110 km/uur. Ook maandag verwacht jet KNMI nog veel wind. Zondag gaat het dus in de loop van de dag opnieuw hard waaien uit een (zuid)westelijke richting.

Piek van storm 'Franklin'

De piek van storm 'Franklin' is vanavond met zware windstoten van 75-90 km/uur, in de kustgebieden rond 100 km/uur. In de tweede helft van de avond kan het tijdens de passage van actieve buien korte tijd nog harder waaien met zeer zware windstoten rond 100 km/uur, in de kustgebieden mogelijk 110-120 km/uur. Plaatselijk kan er dan weer schade ontstaan.