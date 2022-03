Politie onderzoekt schietincident Vierambachtsstraat

Een eetgelegenheid aan de Vierambachtsstraat in Rotterdam is afgelopen nacht beschoten. Er vielen geen gewonden, de politie doet onderzoek naar de schietpartij en kijkt daarbij ook naar de eerdere incidenten.

Rond drie uur vannacht kwam er bij de politie een melding binnen dat er in de omgeving van Vierambachtsstraat meerdere harde knallen te horen waren. Agenten gingen direct kijken, er was niemand gewond geraakt. Ze troffen meerdere hulzen aan voor de deur van een eetgelegenheid. In het rolluik waren meerdere inslagen te zien. De sporen zijn forensisch onderzocht.

Volgens getuigen reed er na het schieten een zwarte taxi weg. De bestuurder hiervan is nog niet aangehouden. Het onderzoek gaat vandaag verder, ook het eerdere schietincident van 17 januari wordt hierbij meegenomen. De politie gaat in gesprek met getuigen en op zoek naar beschikbare camerabeelden.